Pedro Engel comparte rituales navideños para la posteridad

Estamos en la cuenta regresiva para Navidad, por lo mismo que todos andan con la cabeza en mil cosas, como la compra de los últimos regalos, los preparativos de la cena, y los últimos detalles para recibir a la familia. Es por lo mismo que Pedro Engel llega con un importante mensaje.

Resulta que el tarotista, que es más que activo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 531 mil seguidores, pues se dedica a compartir registros de su vida personal, sus próximos proyectos, además de sacar el horóscopo diario.

Pero ahora la cosa fue distinta, ya que se puso a tono en el contexto de las fiestas de fin de año. En especial con Navidad, pues Pedro Engel publicó un video con relación a los rituales que él recomienda para atraer la prosperidad.

¿Los rituales navideños de Pedro Engel?

«Ritual de Navidad para la Prosperidad ✨🎄🍎🍊🍇🍉🍓 Compartan este consejo con sus personas más queridas ♥️», escribió el amigo de Tonka Tomicic para acompañar el registro, donde procedió a entregar las sugerencias dirigidas a los usuarios que están más que atentos a sus publicaciones.

«En la mesa donde va a ser la cena ponga una frutera con harta frutas de colores, ya que ahora hay muchas», señaló en primera instancia el ancestrólogo.

Junto con esto, Pedro Engel agregó: «También si puede unas espigas, unas bolitas rojas o plateadas, de esas del árbol de Navidad, y lo pone en el centro. Eso es como un imán para la prosperidad», cerró el tarotista deseándole unas felices de fiestas a sus fieles seguidores.

La publicación fue bien recibida por los internautas. Allí recibió más de 16 mil me gusta y los cientos de reacciones positivas de sus seguidores. «🎄🎄🎄te pasate!!! 🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄»; «🙌 gracias!!! Y lindas fiestas para usted ❤️;» Me encanta!! Gracias Pedro por tus consejos 💜💗», agradecieron los cibernautas en el perfil del ex participante de Bienvenidos.