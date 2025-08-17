  • EN VIVO

Auditor dejó en shock al Rumpy tras contarle como cumplió su fantasía en pandemia: «Te vamos a hacer tu sueño realidad…»

El Rumpy quedó loco con este relato de un auditor que le contó en El Chacotero Sentimental cómo quedó encerrado con su mujer y una amiga en la pandemia.

17 Ago, 2025. 18:53 hrs

También podrías leer en tu Radio Corazón: «Cometí un error…»: Fran García-Huidobro le confesó a Cristián de la Fuente que le fue infiel con otro actor

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS