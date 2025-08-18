En la jornada de este lunes se confirmó la salida de Constanza Santa María, comunicadora que estuvo ejerciendo por 4 años en la señal televisiva.

La periodista llegó a TVN en 2021. Sin embargo, informaron que decidió emprender a nuevos desafíos laborales.

En su estadía, Constanza Santa María formó parte de «24 Horas Central» y «Estado Nacional», además de ser parte de grandes coberturas del canal.

En los programas mencionados, fue compañera de Iván Núñez y Matías del Río. Además, destaca su participación en los diversos procesos eleccionarios de Chile.

Constanza Santa María anuncia su salida de TVN

«Es una decisión difícil, porque he sido muy feliz en TVN. Fueron casi 5 años en que me dieron todas las oportunidades para seguir creciendo profesionalmente. Aquí desarrollé lazos profundos con mis compañeros y compañeras de trabajo, muchos son ahora queridos amigos», comenzó diciendo la periodista.

Además, agregó que: «Agradezco haber pasado por la TV Pública, es un gran aprendizaje y espero que se fortalezca, como una institución fundamental para nuestra democracia».

«Agradezco a cada uno de mis compañeros y compañeras, los que fueron mis jefes, los productores, los técnicos, los amigos del casino, en fin, cada persona que me acogió con cariño en este, el Canal de todos los chilenos», continuó.

Para cerrar, desde TVN le mandaron un sentido menaje, agradeciendo sus años de servicio y su gran labor. «Como TVN agradecemos enormemente su profesionalismo, compromiso, trabajo y dedicación en este tiempo junto a nosotros, además le deseamos mucho éxito en los nuevos desafíos profesionales que emprenda«, cerraron.

