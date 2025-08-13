Auditor que se tiene fe dejó la patá en El Chacotero Sentimental: «No le entra a la polola, pero sí a la suegrita» Este auditor apodado como "Atolondrado" le contó al Rumpy que todo era cuestión de tiempo entre él y su suegra. Escucha este llamado acá. 13 Ago, 2025. 18:24 hrs Por Diego Muñoz También puedes leer en Radio Corazón: Santaferia celebra 19 años en el Movistar Arena: ¿Quedan entradas para su esperado concierto? VIDEOS RELACIONADOS Con Zúmbale Primo y Santaferia: Grupo Red aterrizó en Radio Corazón y adelantó impresionantes colaboraciones ¡Otro día más con lluvia! Iván Torres sorprende al sumar segundo día lluvioso en Santiago Auditor suertudo relató en El Chacotero Sentimental que invitó a una y llegaron dos: «Tení la media máquina, compártela con nosotras» ¿Lluvia en Santiago este viernes 15 de agosto?: Iván Torres despejó las dudas y reveló si precipitará este feriado en la Región Metropolitana Contenido patrocinado Con Zúmbale Primo y Santaferia: Grupo Red aterrizó en Radio Corazón y adelantó impresionantes colaboraciones