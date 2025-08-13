  • EN VIVO

Auditor que se tiene fe dejó la patá en El Chacotero Sentimental: «No le entra a la polola, pero sí a la suegrita»

Este auditor apodado como "Atolondrado" le contó al Rumpy que todo era cuestión de tiempo entre él y su suegra. Escucha este llamado acá.

13 Ago, 2025. 18:24 hrs

