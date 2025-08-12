Conmoción por muerte de querido tiktoker chileno: «Siempre será un alma hermosa y brillante…»

Recientemente, se dio a conocer el sensible fallecimiento del tiktoker nacional Marlon Sebastián.

La noticia se comunicó en la madrugada de este martes 12 de agosto a través de un comunicado que su familia posteó en redes sociales.

El creador de contenido se caracterizaba por hacer reír a sus seguidores, con un gran sentido del humor, donde relataba sus anécdotas personales y un variado contenido.

«Con profundo dolor, queremos compartir que nuestro amado Marlon partió de este mundo la madrugada de hoy, tras una valiente lucha que por años tuvo que llevar. Marlon fue, es y siempre será un alma hermosa y brillante», comenzaron diciendo sus seres cercanos.

Además, le dedicaron sentidas palabras, describiéndolo como una gran persona: «Su energía tan única y bella tenía el poder de alegrar hasta los días más grises. Su pasión por la vida, su amor por el baile y su manera de conectar con las personas hicieron que dejara huella en cada corazón que tuvo la fortuna de cruzarse en su camino».

«Hoy, Marlon baila libre y sonríe como siempre, pero desde un lugar más alto. Les pedimos que lo recuerden con esa misma alegría que él regalaba cada día. Que sigan compartiendo su luz, para que nunca deje de brillar», cerraron a través del escrito.

A través de su plataforma de tiktok, el influencer había comentado que en dos ocasiones había enfrentado una batalla contra el cáncer. En consecuencia, uno de sus pulmones quedó gravemente afectado.

Reacción de sus seguidores en redes sociales

Tras conocerse la noticia, muchos seguidores entraron a su perfil de redes sociales y le dejaron sentidos mensajes.

«Vuela altísimo hermoso gracias por sacar tantas risas en medio de tu tormenta más grande», «Quedé en shock, no puedo creerlo aún. Estoy segura de que allá arriba estás haciendo reír a todos con tus ocurrencias. Descansa en paz Marlon Sebastián», «Asi como brillabas aquí en la tierra, ahora brillarás en lo más alto» y «Muchas gracias por tus vídeos que alegraron mis días de encierro en pandemia. Tenías una alegría que traspasaba la pantalla. Descansa en paz, querido», fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

