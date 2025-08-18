La drástica decisión que tomó Karen Doggenweiler referente a Mucho Gusto tras candidatura de ME-O: «razones bien obvias…»

En la jornada de hoy, Karen Doggenweiler impactó luego de tomar una radical decisión respecto a su rol en el matinal Mucho Gusto, esto luego de que se confirmara la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami.

En plena transmisión del programa, la comunicadora explicó una modificación en su puesto, donde se marginará de los segmentos políticos. Esto en medio de la carrera por la presidencia de su esposo.

Al momento de hablar sobre las inscripciones de los candidatos, Karen Doggenweiler fue enfática. “Yo he tomado la decisión de marginarme de los segmentos políticos por razones bien obvias», comenzó diciendo.

Asimismo, explicó que: «Marco está inscribiendo su candidatura hoy, logró juntar las firmas y va a estar en la papeleta».

Las palabras de Karen Doggenweiler tras candidatura de ME-O

Luego de explicar su decisión, Karen se tomó el tiempo para ahondar de manera más reflexiva

«A todos los candidatos los conozco, los he entrevistado muchas veces, y bueno, para que ellos aquí puedan desarrollar sus ideas en un momento tan desafiante de nuestro país. Y, por su puesto, Marco también pueda venir a las entrevistas, es que he tomado esta decisión», dijo en medio de la transmisión.

Además, aclaró que estará ausente en los segmentos políticos, sin embargo, seguirá activa en los demás bloques del matinal.

Mega también se refirió a la situación y notificaron que «se abstendrá de participar durante las próximas semanas en los segmentos del programa dedicados a cubrir los debates y entrevistas asociados a la carrera presidencial».

«Esto debido a que, como es de público conocimiento, su marido, el señor Marco Enríquez-Ominami es candidato a la presidencia de la República», cerraron.

