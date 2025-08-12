Tenso cruce en TV: Funan a popular animador y lo tratan de «insufrible» por desagradables actitudes en vivo

Este lunes, una compleja situación no pasó desapercibida en la emisión de Zona de Estrellas.

A través del chat, varios televidentes se percataron de una acción por parte del animador del espacio, y no se lo dejaron pasar.

En este contexto, una de las invitadas al programa fue Margarita Rojo, psicóloga forense que se encontraba en el espacio junto a los panelistas.

Siguiendo por esa línea, Paula Escobar quiso despejar una duda, y le realizó una pregunta a la experta, que fue interrumpida por Mario Velasco. Esta acción no pasó «piola» en redes sociales, abriendo un debate entre los cibernautas.

El tenso cruce entre Mario Velasco y Paula Escobar

Asimismo, el ex Yingo le pidió que lo dejará de completar su idea: «Perdón Paula, dame un segundo. Perdón Paula, Paula…», le dijo Velasco, esto mientras la comunicadora trataba de realizar su consulta.

«Era una pregunta bien cortita», lanzó la periodista, tratando de salir de la situación y despejar sus dudas.

A cambio, recibió un “no” rotundo de parte del animador, quien seguía insistiendo y no dejó que la comunicadora se explayara.

Tras el tenso momento, que algunos denominaron como «Zona de guerra», fueron varios los cibernautas que arremetieron contra Mario Velasco, acusándolo de «hacer callar» a Paula Escobar.

«Qué extraño… jamás lo he visto empoderado con otras panelistas que a mi juicio pesan menos que un paquete de cabrita. Pero, en cambio, con Paula, golpea la mesa. Y le marca de esa forma los límites. Faltó que le dijera: ‘El programa es mío’ Me parece raro», “insufrible”, «Mario hiperventilado y absolutamente sobrevalorado» y «cero aporte», fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas tras el cruce entre los panelistas de Zona de Estrellas.

