La cruda realidad de ex rostro de TV, sobrevive con dos maletas y arrienda una pieza: «Lo tengo que aceptar»

Hace algunas semanas, un reconocido ex chico Yingo alertó a sus seguidores luego de preocupantes publicaciones en sus redes sociales.

El sujeto en cuestión es Alexander Núñez, quien relató que no se encuentra pasando por un buen momento.

«Para los que me preguntan, son muchos problemas y mucho estrés», le respondió a sus seguidores, que le consultaban por su estado de ánimo.

«Llevo mucho tiempo sin trabajo estable. Debía pagar el arriendo el día de ayer, y no lo he podido pagar», agregó en aquella ocasión.

Luego de sus posteos, Faloon Larraguibel, quien fue su compañera en el extinto programa juvenil, también pidió ayuda para él.

«Les pido algo desde el corazón. Un gran amigo, mi Arenito, está pasando por un momento difícil y necesita trabajo con urgencia. Es una persona comprometida, responsable y con todas las ganas de salir adelante», expresó a través de sus historias.

«A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse», concluyó.

Arenito reaparece en TV luego de complejo momento

Tras sus publicaciones, Primer Plano ahondó en el tema y emitió un reportaje en su reciente edición, donde detallan la realidad actual de Arenito.

El ex chico Yingo confesó que está viviendo en una pieza en conjunto con más personas y sigue sin trabajo estable.

Según sus palabras, su polémico pasado televisivo sería una de las causas de su actual cesantía.

«Dirán que ‘este chico es escandaloso, ex chico TV’. Por ahí pienso que podría ser», manifestó el joven.

«Hago trabajos esporádicos para evitar estar encerrado, porque me baja la depresión y mi realidad», agregó, recalcando que está en busca de un trabajo estable.

«Ya no me da vergüenza ni nada, es mi realidad y la tengo que aceptar. Dios da y Dios quita, tengo que aceptarlo no más y tratar de salir adelante», cerró Alexander Núñez.