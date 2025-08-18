Controversial personalidad televisiva es la nueva confirmada para reality de Mega: «Una mezcla de sensaciones…»

¡La euforia por los realities continúa! Este lunes se confirmó a una nueva participante para «El Internado», nuevo reality de Mega.

La popular figura televisiva es Daniella Campos, quien por primera vez incursionara en un programa de telerrealidad.

En ese contexto, la exMiss Chile deberá demostrar sus capacidades culinarias, enfrentándose a otros personajes en la cocina.

Daniella Campos lleva años ligada al espectáculo. Su última participación fue en el programa «Zona de Estrellas». No obstante, luego de una polémica discusión con Adriana Barrientos, abandonó ese espacio televisivo.

Daniella Campos y su nuevo desafío en reality de Mega

Daniella Campos se refirió a su ingreso a «El Internado», donde pretende quedarse con todo.

«Un reality es un espacio donde te conocen más, porque uno es en general un personaje. Acá te vas a mostrar 100% como eres. En el fondo, creo que esto trae algo bueno para las personas que trabajan en lo que yo hago. Permite mostrar un lado más humano, o cómo uno vive o se relaciona generalmente con las demás personas».

Además, agregó que: «es una oportunidad única en la vida. Estoy emocionada, porque encuentro que hay toda una mezcla de sensaciones explosivas».

Fue clara respecto a su experiencia cocinando: «yo cocino como cocina cualquier persona en su casa, pero lo dulce… no sé hacer nada. Sé hacer queque y quizás pueda sacar un pie de limón. Voy a aprender y eso es lo que más me encanta».

Daniella Campos se suma a Di Mondo como los primeros confirmados para el nuevo espacio de Mega.

Este constará de 18 participantes que buscarán ganar las diversas competencias, quienes tendrán a Yann Yvin como director de la academia culinaria.

Por otro lado, Tonka Tomicic marca su regreso a la televisión como animadora del reality, en compañía de Tita Ureta y Joaquín Méndez.