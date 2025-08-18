Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: Jaime Leyton reveló el horario de las precipitaciones en Santiago Jaime Leyton reveló en Mucho Gusto a qué hora comenzaría a llover en la jornada de hoy, lunes. Además, adelantó más lluvia para la semana. 18 Ago, 2025. 13:00 hrs Por Diego Muñoz También puedes leer en Radio Corazón: La cruda realidad de ex rostro de TV, sobrevive con dos maletas y arrienda una pieza: «Lo tengo que aceptar» VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo de Mega afirma que habrá precipitaciones estos días de la semana Auditor dejó en shock al Rumpy tras contarle como cumplió su fantasía en pandemia: «Te vamos a hacer tu sueño realidad…» ¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo de Mega afirma que podría haber lluvia este día de la próxima semana Auditora sorprendió al Rumpy con la fogosa historia de un carabinero que hacía dedo en la carretera: «Era un ex que tuve en la media…» Contenido patrocinado La cruda realidad de ex rostro de TV, sobrevive con dos maletas y arrienda una pieza: "Lo tengo que aceptar"