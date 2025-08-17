  • EN VIVO

Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo de Mega afirma que habrá precipitaciones estos días de la semana

Jaime Leyton, el meteorólogo de Mega, entregó su pronóstico del clima para esta semana en Santiago. Y aseguró que vendrán dos días de lluvia para la capital. Revisa el video a continuación:

17 Ago, 2025. 19:41 hrs

