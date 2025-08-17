Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo de Mega afirma que habrá precipitaciones estos días de la semana Jaime Leyton, el meteorólogo de Mega, entregó su pronóstico del clima para esta semana en Santiago. Y aseguró que vendrán dos días de lluvia para la capital. Revisa el video a continuación: 17 Ago, 2025. 19:41 hrs Por Sebastián Contreras También podrías leer en tu Radio Corazón: «No es un impedimento para nada»: Emilia Dides reveló que una marca la sacó de su campaña justo después de revelar su embarazo VIDEOS RELACIONADOS Auditor dejó en shock al Rumpy tras contarle como cumplió su fantasía en pandemia: «Te vamos a hacer tu sueño realidad…» ¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo de Mega afirma que podría haber lluvia este día de la próxima semana Auditora sorprendió al Rumpy con la fogosa historia de un carabinero que hacía dedo en la carretera: «Era un ex que tuve en la media…» Auditor «patas negras» confesó en El Chacotero Sentimental que «salió trasquilado por una pandilla…» Contenido patrocinado Auditor dejó en shock al Rumpy tras contarle como cumplió su fantasía en pandemia: "Te vamos a hacer tu sueño realidad..."