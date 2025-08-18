El misterioso posteo de la esposa de Karol Lucero que llamó la atención en redes sociales: «Francamente…»

Recientemente, polémica han causado las declaraciones de DJ Isi Glock, quien aseguró haber tenido relaciones sexuales con Karol Dance.

Si bien solo existían rumores, en la reciente edición de Primer Plano el comunicador admitió haberle sido infiel a su esposa, Fran Virgilio.

La periodista Paula Escobar conversó con él por WhattsApp, y dejó que fueran reveladas sus palabras.

“Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error».

«Mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”, cerró Karol Lucero.

Asimismo, la Dj de concepción reveló que no descarte estar embarazada, ya que el encuentro fue sin protección.

La misteriosa historia de Fran Virgilio

Fran Virgilio, esposa de Karol Lucero no se ha manifestado al respecto. Sin embargo, hace algunos días subió una historia que podría relatar lo que está sintiendo.

A través de sus redes subió un registro escuchando «All Too Well (10 Minutes Version)», canción de Taylor Swift, según consignó La Hora.

La canción habla sobre una ruptura, luego de una romántica e intensa relación, pero que termina dolorosamente.

«Esta canción es una obra maestra, francamente», escribió la afectada.

