Famoso cantante fue detenido por porte de drogas mientras iba en su auto: «Polvo blanco en los pantalones y en la nariz…»

Hace algunas horas se reveló que un famoso cantante fue detenido en Miami mientras transitaba por las calles de la ciudad.

El artista fue acusado de porte de drogas, y es acusado de dos delitos.

El sujeto en cuestión es Jhayco, (Jhay Cortez) y según informó el medio Telemundo Puerto Rico, fue detenido por posesión de cocaína y cannabis, esto en una cantidad inferior a 20 gramos.

El medio mencionado anteriormente reveló que los documentos judiciales indican que la fianza por porte de cocaína quedó en $2.500 dólares y el monto establecido al porte de Cannabis se fijó en $500 dólares.

Según consignó RadioActiva, el cantante ya habría sido liberado luego de pagar la fianza correspondiente.

Según funcionarios de la policía del país, el autor de “Imaginaste” se encontraba con «polvo blanco en los pantalones y en la nariz». Además, se le encontraron bolsas con 7 gramos y el oficial declaró que percibió «un fuerte olor a cannabis».

¿Quién es Jhayco? El artista urbano que fue detenido por porte de drogas en Miami

Si hablamos de los grandes exponentes del reggaetón urbano, el nombre de Jhayco no puede faltar en la lista.

El artista ha colaborado con Bad Bunny, Anuel, J Balvin, Peso Pluma, Feid entre otros.

Asimismo, ha tenido conexiones con la escena urbana chilena, siendo partícipe de «Si no es contigo» remix, canción de Cris MJ que rompió récords en las plataformas digitales.

El oriundo de Puerto Rico saltó a la fama bajo el nombre de Jhay Cortez. Sin embargo, buscando una nueva identidad musical, ahora utiliza «Jhayco» como nombre artistico oficial.

Su nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortez y nació en Río Piedras, Puerto Rico.

