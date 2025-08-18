  • EN VIVO

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que «me enamoré de la venezolana del café con piernas»

"Géminis" de 3.4 se enamoró en una de sus travesías en los clásicos cafés con piernas. El Rumpy no dudó en aconsejarle, solo como él lo sabe.

18 Ago, 2025. 17:59 hrs

