Princesa Alba habló con Radio Corazón y reveló que sueña en grande con estos proyectos: «Mi sueño es un día hacer…»

En exclusiva para Radio Corazón, la Número uno de Chile, Princesa Alba se confesó sobre su presente artístico y sus grandes metas, mientras disfruta de las noches del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La cantante reveló que uno de los shows que más espera es el de Mon Laferte. “He visto su show pero el último no lo he visto, así que estoy muy muy emocionada, sé que tiene muchas sorpresas bajo la manga (…) y la admiro un montón”, comentó.

También destacó la presentación de Juanes: “tiró puros clásicos, ahí uno se da cuenta de la trayectoria”. Y sumó elogios para Pet Shop Boys, demostrando que ha seguido de cerca cada jornada del certamen.

Princesa Alba sueña en grande

Sobre su propio camino en la Quinta Vergara, valoró haber sido parte de la obertura con el homenaje a Gloria Estefan. “Siento que ese es un primer como paso de bebé para eventualmente seguir trabajando y ojalá que me llamen algún día y poder mostrar mi show”, afirmó en la entrevista.

Ambiciosa y sin miedo, lanzó su gran anhelo: “mi sueño es un día hacer un Monumental también”. Y fue más allá al decretarlo: Viña 2027.

También puedes leer en Radio Corazón: El mensaje que Pailita le habría mandado a Skarleth Labra luego de que se coronara Reina del Festival de Viña

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google