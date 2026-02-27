«No es un meme, no es una moda. Es una realidad»: Iván Cabrera revela compleja situación de salud de su pareja

Iván Cabrera realizó una publicación en sus redes sociales en donde mencionó la condición de salud que vive su pareja, Tiffany “Titi” Magrini.

A través de Instagram subió una foto de ellos dos abrazados en la playa con un mensaje de reflexión y amor.

«Muchos no lo saben… pero mi esposa vive con TDAH. Y quiero hablar de esto desde el amor”, comenzó señalando.

Cabe señalar que el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), es una condición del neurodesarrollo que produce falta de atención, impulsividad e hiperactividad. Aunque su diagnóstico se ve en la infancia, muchas veces se puede saber en la adultez.

En el mensaje del bailarín habló sobre su estilo de vida desde pequeño: «Yo crecí estructurado. Orden, puntualidad, foco, hábitos firmes. Me enseñaron que las cosas se hacen en su momento, que se escucha sin interrumpir, que se responde una vez y basta«.

«Y un día me enamoré de alguien que funciona distinto. Una mente a mil. Ideas cruzadas. Preguntas repetidas. Pensamientos que aparecen cuando el tema ya cambió. Olvidos que no son falta de interés… son otra forma de procesar el mundo», señaló sobre las características del trastorno.

Iván Cabrera expresó que esto le causó confusión: «Al principio fue choque. No entendía. Me frustraba. Pensaba que era desorden, distracción, poca atención». Pero en su mensaje mencionó el momento en que se dio cuenta de algo importante: “Con el tiempo entendí algo profundo: no es que ella elija ser así. Su cerebro simplemente funciona distinto. Y ahí el amor deja de ser solo emoción… y se transforma en decisión«.

Iván Cabrera y su reflexión respecto al TDAH

El «Potro» mencionó que él está dispuesto a entenderla y apoyarla. Además, señaló: «Amar también es aprender el idioma del otro. Y yo estoy aprendiendo el suyo«. En estes sentido, indicó que esto no es una debilidad, sino una forma distinta de ver el mundo, que no muchos pueden.

Asimismo, recalcó: «Y quiero empezar a visibilizarlo. Porque vivir con TDAH no es un meme, no es una moda. Es una realidad que necesita comprensión, información y, sobre todo, cariño».

