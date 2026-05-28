«Pasó y me pagó bien»: Acusan a Camilo Huerta de mantener relaciones a cambio de dinero con reconocido animador de TV

La polémica entre Camilo Huerta y Marité Matus parece no tener fin.

Fue en el programa «Que te lo digo» donde se revelaron detalles de la querella por injurias graves presentada por el personal trainer contra su expareja.

Durante la emisión del espacio, Paula Escobar aseguró que, según expone la defensa de Huerta, Matus habría realizado comentarios de supuestas relaciones que el exchico reality habría mantenido a cambio de dinero.

Asimismo, Sergio Rojas afirmó que el documento judicial menciona un supuesto mensaje entre Camilo Huerta y un amigo. En esa conversación, el ex de Matus habría señalado que tuvo encuentros íntimos con un «periodista», identificado con las iniciales «J.A.N.».

Según el chat revelado, Huerta habría dicho que: «nunca pensé esta hue…. pero pasó y me pagó bien».

La respuesta de José Antonio Neme tras supuesto chat de Camilo Huerta

Tras la difusión de estos antecedentes, el panel del programa tomó contacto con José Antonio Neme, quien negó tajantemente cualquier relación con Huerta.

“Me había llegado ese dato, es una huevada. Lo vi una vez en mi vida en un festival, lo presenté y punto. No sabía ni quién era. Es imposible”, afirmó el conductor.

Luego, agregó: “Yo también podría decir que me acosté con Britney, ¿cachay? Me da lo mismo que lo hable, si es tan idiota la huevada, además, no tiene ningún sentido, yo no tengo ninguna relación con él. Cualquiera puede decir cualquier cosa”.

Siguiendo por esa línea, el medio La Cuarta también se comunicó con Neme, y su respuesta no cambió.

“Me siento la competencia de Marité Matus… después van a decir que estoy pinchando con Arturo Vidal», señaló con humor.

“pregunté quién era porque no tenía idea quién era… guapísimo además, estupendo; así que asco no le habría hecho, pero lamentablemente no he tenido nada, ni con él ni con nadie hace mucho tiempo”, aclaró.

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