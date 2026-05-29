Reconocida actriz chilena sufrió bochornoso accidente con «WhatsApp»: Se le vio todo por error con una videollamada

Una inesperada confesión realizó esta semana la actriz Vivianne Dietz, quien rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales tras compartir una incómoda anécdota personal que vivió recientemente.

La intérprete publicó un video en TikTok donde relató un episodio que, según reconoció, ha sido el momento “más humillante” de su vida. Su relato no tardó en viralizarse entre sus seguidores.

El bochorno accidente que sufrió Vivianne Dietz

“Me pasó lo más humillante, lo más vergonzoso que me ha pasado en mi vida. Siempre me preguntaban ‘¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado?’ y decía que no tenía nada, bueno, ahora lo tengo”, contó al inicio del registro.

Después, explicó el error que cometió mientras usaba su teléfono. “No vayan nunca al baño con el WhatsApp abierto, porque pueden pasar a llamar a alguien por videollamada”, advirtió.

Según detalló, la persona que recibió accidentalmente la llamada no era alguien cercano. “Él es una persona que va a venir a hacer un servicio a mi casa. No es cualquier persona, es el marido de una amiga de mi amiga, entonces es peor aún”, relató entre risas y evidente vergüenza.

Más adelante, Vivianne Dietz confesó que se dio cuenta de lo ocurrido solo después de revisar el celular. “De pronto veo el celular, y decía ‘videollamada de 8 segundos’, o sea, prácticamente me vio toda la… Y seguro que vio más, toda la situación”, comentó en el video.

La actriz insistió en lo incómodo del momento y aseguró que quedó completamente avergonzada. “Es humillante. 8 segundos es suficiente para que se vea todo. Me van a decir que estoy exagerando pero es lo más humillante que me ha pasado en la vida”, afirmó.

Incluso, tomó la situación con humor y lanzó una reflexión para sus seguidores. “Yo misma provoqué la situación más humillante de mi vida. No vayan al baño hablando por WhatsApp con personas que no conocen o no tienen suficiente relación de confianza para que le vean la raj…”, bromeó.

Para cerrar, reiteró su recomendación de evitar usar el teléfono en el baño, especialmente si hay aplicaciones abiertas que podrían activar llamadas sin querer.

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