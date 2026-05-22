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Auditor contó en el Chacotero la técnica que utilizó tras inhalar y beber en exceso: «El pistolero con la mujer de mi primo»

Entre gramos y alcohol, este auditor cuenta cómo terminó en el motel con la mujer de su primo... con grado cuatro incluido.

22 May, 2026. 16:37 hrs

 

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