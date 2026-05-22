Auditor contó en el Chacotero la técnica que utilizó tras inhalar y beber en exceso: «El pistolero con la mujer de mi primo» Entre gramos y alcohol, este auditor cuenta cómo terminó en el motel con la mujer de su primo... con grado cuatro incluido. 22 May, 2026. 16:37 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Alanys Lagos visitó Radio Corazón y reveló sorpresas para La Gran Noche de la Corazón 2026: confirmó a un popular cantante Frío extremo: Jaime Leyton reveló en su pronóstico de Mega si continuarán las bajas temperaturas en Santiago Auditor le confesó al Rumpy que era adicto a lo prohibido: «Le di a la hija y a la mamá» Pronóstico del tiempo en Santiago: Jaime Leyton revela si regresan las lluvias a la capital este fin de semana Alanys Lagos visitó Radio Corazón y reveló sorpresas para La Gran Noche de la Corazón 2026: confirmó a un popular cantante Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado