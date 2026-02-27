Mon Laferte conquista la Gaviota de Platino en Viña del Mar: un momento histórico que llevó al “Monstruo” al éxtasis

En una noche vibrante e inolvidable en la Quinta Vergara, Mon Laferte se consagró como la sexta artista en la historia del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en recibir la Gaviota de Platino, el máximo galardón del certamen.

La presentación de la cantante chilena estuvo marcada por la emoción desbordada del público, que coreó su nombre con intensidad antes, durante y después de su espectáculo.

Desde el inicio de la jornada, la expectación por su actuación fue palpable. El “Monstruo” no solo celebró cada tema de su repertorio, sino que exigió enfáticamente que se le entregara el galardón más exclusivo del evento. Esto luego de recibir las tradicionales Gaviotas de Plata y de Oro.

Mon Laferte entra en la historia del Festival de Viña con Gaviota de Platino

La organización confirmó previamente que su trayectoria. Considerando incluso sus primeros pasos en la música desde la infancia, y su estrecho vínculo con el festival la habilitaban para este reconocimiento excepcional.

La entrega de la Gaviota de Platino fue un momento cargado de emoción: el público vitoreó y aplaudió sin pausa, y muchos corearon “Platino, Platino” con fervor, recuerdo de pasadas noches legendarias en este mismo escenario. Con este galardón, Mon Laferte entra en un selecto grupo junto a figuras como Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica, Los Jaivas y Myriam Hernández.

