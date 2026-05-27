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¿Cuándo regresa la lluvia a la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda reveló su informe climático luego de días despejados en Santiago

El especialista de Mega entregó su pronóstico durante la jornada de este jueves. ¿Cómo estará el clima este fin de semana? Acá todos los detalles.

27 May, 2026. 17:19 hrs

 

 

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