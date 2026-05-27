¿Cuándo regresa la lluvia a la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda reveló su informe climático luego de días despejados en Santiago El especialista de Mega entregó su pronóstico durante la jornada de este jueves. ¿Cómo estará el clima este fin de semana? Acá todos los detalles. 27 May, 2026. 17:19 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditora se fue de reto por el Rumpy luego de su confesión en el Chacotero Sentimental: «Dejó embarazada a su ex y yo lo perdoné…» Luego de las altas temperaturas en Santiago: Alejandro Sepúlveda reveló si vuelve la lluvia esta semana en la capital Joven auditor de 19 años le contó al Rumpy la traición que recibió: «Fui a dejarle flores amarillas y la pillé con otro» Tras días de frío extremo: Jaime Leyton sorprende al revelar que días regresará el calor en Santiago "Llegó tan asustado de la experiencia homosexual que tuvo, que me llegó a pedir matrimonio": La confesión que impactó en Canal 13 Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado