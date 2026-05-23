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Joven auditor impactó al Rumpy con la historia de infidelidad de su polola embarazada: «La pillé en plena en el sillón»

Esta historia dejó la patá en El Chacotero Sentimental, y es que el joven auditor reveló que fue a regalarle flores amarillas a su polola embarazada, y la encontró en el acto...

23 May, 2026. 17:40 hrs

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