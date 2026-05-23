Joven auditor impactó al Rumpy con la historia de infidelidad de su polola embarazada: «La pillé en plena en el sillón» Esta historia dejó la patá en El Chacotero Sentimental, y es que el joven auditor reveló que fue a regalarle flores amarillas a su polola embarazada, y la encontró en el acto... 23 May, 2026. 17:40 hrs Por Sebastián Contreras También puedes leer en tu Radio Corazón: VIDEOS RELACIONADOS ¿Calor en Santiago?: Meteoróloga respondió cuándo subirá la temperatura en la capital Auditor contó en el Chacotero la técnica que utilizó tras inhalar y beber en exceso: «El pistolero con la mujer de mi primo» Alanys Lagos visitó Radio Corazón y reveló sorpresas para La Gran Noche de la Corazón 2026: confirmó a un popular cantante Frío extremo: Jaime Leyton reveló en su pronóstico de Mega si continuarán las bajas temperaturas en Santiago ¿Calor en Santiago?: Meteoróloga respondió cuándo subirá la temperatura en la capital Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado