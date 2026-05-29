Popular artista nacional impacta con cruda confesión: «Intentaron envenenarme (…) un compañero le inyectó cloro a un Capri»

El cantante chileno Dani Ride abrió una dolorosa etapa de su vida y recordó las violentas experiencias que enfrentó durante su infancia escolar. En conversación con el podcast «Te invito a tomar once», el artista reveló que sufrió bullying desde muy pequeño y que incluso vivió episodios extremos dentro de su colegio.

En un adelanto del capítulo, que será estrenado este 30 de mayo a las 19:30 horas, el exintegrante de «Top Chef VIP» relató cómo comenzaron las agresiones mientras cursaba enseñanza básica.

La dura confesión de Dani Ride

“Sufrí burlas. Y esas burlas empezaron a crecer y a tal punto que intentaron envenenarme en el colegio. En segundo básico un compañero le inyectó cloro a un Capri, imagínate”, contó. Luego agregó: “Te lo juro, eran cosas bien raras”.

Sin embargo, esa no habría sido la única situación de violencia que enfrentó en esos años. Según explicó, algunos compañeros también lo atacaban físicamente dentro del establecimiento.

“También me amarraron una vez a una silla, me llevaron al baño de hombre. Me amarraron a una silla y me empezaron a enterrar alfileres”, afirmó en el podcast.

El artista reconoció que durante mucho tiempo guardó silencio por miedo a las amenazas que recibía. De acuerdo con su relato, sus agresores le aseguraban que podían dañar a sus padres si contaba lo que ocurría.

“Mis compañeros me decían que iban a matar a mi mamá y a mi papá. Y yo era muy inocente y les creía. Como veía su nivel de violencia, yo me quedaba callado”, recordó el ex Top Chef Vip.

Por lo mismo, explicó que ocultaba las marcas y moretones cuando su madre le preguntaba qué le había pasado.

“Le mentía para que no la fueran a matar. Imagínate la inocencia… además, venía de una burbuja súper cristiana, evangélica, donde no me dejaban ver ni siquiera bien la tele; yo no entendía mucho el funcionamiento de casi nada”, confesó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google