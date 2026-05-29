Santaferia anuncia concierto en Gran Arena Monticello para celebrar 20 años de carrera: Cuándo es y cómo comprar entradas

Santaferia, una de las agrupaciones más populares y representativas de la cumbia chilena, regresará a Gran Arena Monticello para celebrar sus 20 años de trayectoria musical con un espectáculo que promete repasar los mayores éxitos de su carrera.

La banda se presentará el próximo viernes 31 de julio, desde las 21:00 horas, en San Francisco de Mostazal, en un concierto que pretende sorprender a todos sus fanáticos.

Con dos décadas sobre los escenarios, Santaferia se consolidó como uno de los fenómenos más importantes de la música popular chilena gracias a canciones que se transformaron en verdaderos himnos festivos como “Sákate uno”, “Locura y Pasión” y “El gil de tu ex”.

Durante el show, la agrupación repasará parte importante de su catálogo musical, recorriendo los cinco discos de estudio que han acompañado fiestas, celebraciones y eventos masivos a lo largo del país.

Además de su éxito en Chile, Santaferia ha logrado expandir su música a distintos escenarios internacionales con presentaciones en Europa, Argentina, México y Estados Unidos, sumando también importantes actuaciones en festivales como Lollapalooza, el Festival del Huaso de Olmué y la Quinta Vergara.

La banda también estrenó recientemente el documental “Pa’ que lo baile como quiera”, producción que revisa sus 20 años de historia y el impacto cultural que han generado dentro de la música chilena.

Cuándo y cómo comprar entradas para Santaferia en Gran Arena Monticello

Las entradas para el concierto de Santaferia en Gran Arena Monticello ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Con este nuevo concierto en Monticello, Santaferia buscará celebrar junto a sus fanáticos un recorrido musical que los posicionó como referentes indiscutidos de la cumbia nacional.

Además, es importante destacar que la emblemática agrupación será parte de La Gran Noche de la Corazón 2026.

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