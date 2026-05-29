Tras las declaraciones de Paty Cofré en el programa “La Divina Comida”, donde aseguró que Ernesto Belloni habría levantado la mano contra una actriz, las reacciones no tardaron en aparecer.

Posteriormente, en el programa “Zona de Estrellas”, el comediante negó tajantemente los dichos y aseguró que el hecho “jamás ocurrió”. Sin embargo, en medio de la polémica, la actriz Marcela Pedrini, más conocida como Carla Guatero, también entregó su versión.

La artista afirmó que Belloni solía improvisar en sus sketchs, situación que en más de una ocasión habría generado incidentes. “No digo que él sea una mala persona, pero sí es un mal compañero. A él se le van muchas cosas que yo creo que ni siquiera él las piensa (…) se le pasa la mano en muchas cosas”, expresó.

Además, recordó una incómoda experiencia durante una grabación. Según contó, en una escena donde debía entrar gateando, Belloni dijo: “Oh, voy a aprovechar de irme en vaca”, para luego lanzarse encima de ella.

La situación provocó que ambos cayeran al suelo y que la actriz tuviera dificultades para respirar. “Me empezó una tos, pero que no podía sacar la respiración (…) y siguió y siguió y yo no podía ni hablar”, relató.

Carla Guatero reveló incómodo episodio con Ernesto Belloni

Sin embargo, eso no fue lo único. En otra oportunidad, Carla Guatero, señaló que «me metió la mano en el trasero«, situación que señala que fue agresiva. «Más encima me palmoteaba y me agarró el cachete bien agarrado (…) Para mí eso fue agresivo«.

Tras ese momento, Marcela señaló que no la volvieron a llamar para trabajar junto a él durante un largo tiempo. Por otro lado, habló sobre un episodio que afectó a Paola Troncoso.

Según explicó la actriz, no le gustó que la Polillita se hubiera llevado todos los aplausos. En una escena del programa Jappenig con Ja, cuando la actriz apareció, Marcela expresó que «A él le pareció tan mal y dijo: ‘Está muy graciosa esta h… hay que llamarla menos‘».

Finalmente, Carla Guatero, señaló que las declaraciones de Paty Cofre, no fueron una sorpresa, incluso señaló que «fue bastante generosa«.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google