Reconocida actriz que fue parte de icónicas teleseries sorprendió al revelar que viviría con su pareja, su ex y sus hijos

Fernanda Salazar llamó la atención de sus seguidores tras revelar un importante cambio en su vida personal.

la actriz contó que próximamente compartirá hogar con su expareja, el actor Francisco Dañobeitía, su actual pareja Juan José Ramdohr y sus hijos.

La noticia sorprendió especialmente porque, pese al término de su relación amorosa, Salazar y Dañobeitía han mantenido una cercana relación. Incluso, en varias ocasiones han mostrado en redes sociales momentos familiares y actividades compartidas.

La actriz tiene un hijo con Francisco Dañobeitía y otro con Juan José Ramdohr. Ahora, todos decidieron iniciar una nueva etapa viviendo bajo el mismo techo.

La decisión de Fernanda Salazar que sorprendió en redes sociales

La propia Fernanda entregó detalles de esta particular decisión mediante un video publicado en sus plataformas digitales.

Allí explicó: «Voy a interrumpir las preguntas y respuestas porque llegamos a casa de Pancho. No sé si ya todos cacharon, pero vamos a vivir todos juntos en la misma casa. Y decidimos venirnos a la de él».

En el registro, la intérprete también comentó que la vivienda necesita varias modificaciones antes de concretar la mudanza. Según relató, el actor no suele preocuparse demasiado por el estado del hogar.

«Hay un montón de cosas que arreglar porque Pancho no está mucho en la casa. En realidad, una persona como que… A él le da lo mismo todo. Entonces nosotros no. Son formas distintas», expresó entre risas.

Por lo mismo, Fernanda Salazar aseguró que ya comenzaron a trabajar en distintos cambios para transformar el lugar en un espacio más cómodo y familiar.

«La idea es que esta quede como rico, acogedor. Y de a poquitito ir levantando el espacio acá de la casa», cerró la actriz.

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