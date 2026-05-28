¿Vuelve la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda reveló el pronóstico para los próximos días en su pronóstico de Mega Alejandro Sepúlveda reveló cómo estará el tiempo en Santiago durante los próximos días. Conoce aquí todos los detalles. 28 May, 2026. 17:21 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS El llamado de ayuda que impactó en El Chacotero: Su hermano menor es adicto y Rumpy intervino con total franqueza ¿Cuándo regresa la lluvia a la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda reveló su informe climático luego de días despejados en Santiago Auditora se fue de reto por el Rumpy luego de su confesión en el Chacotero Sentimental: «Dejó embarazada a su ex y yo lo perdoné…» Luego de las altas temperaturas en Santiago: Alejandro Sepúlveda reveló si vuelve la lluvia esta semana en la capital El llamado de ayuda que impactó en El Chacotero: Su hermano menor es adicto y Rumpy intervino con total franqueza Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado