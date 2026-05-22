Frío extremo: Jaime Leyton reveló en su pronóstico de Mega si continuarán las bajas temperaturas en Santiago El meteorólogo de Mega entregó su informe climático para este fin de semana. ¿Regresa la lluvia a la capital? Acá todos los detalles. 22 May, 2026. 16:01 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Alanys Lagos visitó Radio Corazón y reveló sorpresas para La Gran Noche de la Corazón 2026: confirmó a un popular cantante Auditor le confesó al Rumpy que era adicto a lo prohibido: «Le di a la hija y a la mamá» Pronóstico del tiempo en Santiago: Jaime Leyton revela si regresan las lluvias a la capital este fin de semana Auditor le pidió un consejo al Rumpy luego de que una joven de 19 años se obsesionara con él: «Me dijo ‘sácate todo'» Alanys Lagos visitó Radio Corazón y reveló sorpresas para La Gran Noche de la Corazón 2026: confirmó a un popular cantante Tragedia en reality: Amputan la pierna a participante tras accidente y programa fue cancelado Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado