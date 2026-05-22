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Frío extremo: Jaime Leyton reveló en su pronóstico de Mega si continuarán las bajas temperaturas en Santiago

El meteorólogo de Mega entregó su informe climático para este fin de semana. ¿Regresa la lluvia a la capital? Acá todos los detalles.

22 May, 2026. 16:01 hrs

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