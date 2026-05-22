Conmoción tras muerte de cantante urbano: tenía 22 años y fue acribillado saliendo del estudio de grabación

Impacto ha generado en la escena urbana la muerte de un popular cantante urbano. El artista perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

Muere Degezeta a los 22 años

El músico, popularmente conocido como Degezeta, fue asesinado luego de salir de un estudio de grabación en México. La noticia fue difundida por distintos medios internacionales y rápidamente provocó reacciones en redes sociales, donde fanáticos y cercanos comenzaron a despedirlo con emotivos mensajes.

Según información preliminar consignada por Infobae, el artista se movilizaba en un vehículo que se detuvo en una luz roja cuando un grupo de sujetos armados abrió fuego contra el automóvil.

En el Nissan Versa también viajaban integrantes de su equipo de trabajo. Uno de ellos era Iván Marlon, quien murió en el lugar junto al cantante urbano.

Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

El citado medio además señaló que la familia del artista ya reconoció el cuerpo y actualmente espera el traslado de sus restos hasta Hermosillo.

La muerte de Degezeta ocurre en medio de un importante crecimiento en su carrera musical. El cantante acumulaba más de 38 mil oyentes mensuales en Spotify y varias de sus canciones se acercaban al millón de reproducciones en plataformas digitales.

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