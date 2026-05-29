Tras su quiebre con Rai Cerda, Faloon Larraguibel revela duro momento emocional: “Me he abandonado un poco”

Luego de hacer público su quiebre con Rai Cerda, Faloon Larraguibel confesó que se siente profundamente triste y que no está pasando por un buen momento.

La influencer se sinceró en Fiebre de Baile, mencionando que se encuentra bastante triste. «Hay días en los que la tristeza pesa mucho más que el cuerpo, yo sé que muchas personas pasan por esto y quisimos representar eso«, expresó sobre su coreografía.

Además, agregó «Hay días que son malos, pero aun así uno tiene que salir adelante (…) En esos días oscuros uno tiene que levantarse y seguir«. Consignó La Cuarta.

Sin embargo, admitió que se ha sentido sola durante este tiempo: «Hay días grises y hay que permitirse estar triste, pero hay que seguir, yo tengo a mis hijos y son mi motor, pero hay días que son feítos«.

Cuando se le preguntó sobre los que la tenía tan triste, Faloon respondió: «Han venido muchas cosas de antes que ahora han explotado, que he tirado para atrás y me he abandonado un poco. Quizás es una etapa, espero que sea eso. Ahí seguimos».

¿Qué pasó con Faloon Larraguibel y Rai Cerda?

La relación tuvo fin a mediados de mayo. El anuncio lo dio Rai Cerda en Mega, «Estoy en duelo en el amor (por Faloon), ha sido un proceso fome, que tengo que vivir, no sé tampoco lo que puede pasar»

Sin embargo, el ex Palabra de Honor, señaló que la relación terminó en buenas y descartó que la razón fuera por infidelidades o que involucrara a terceros.

«Nadie creía en mi relación con Faloon y ya llevábamos casi un año y medio juntos», expresó. Por otro lado, Paula Escobar, aseguró que Rai estaría «embalado» con su ex Sofia Latorre, con quien ingresaría al nuevo reality, «¿Volverías con tu Ex?».

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