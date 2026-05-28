La osada confesión de experiodista de Chilevisión en redes sociales que sorprendió a todos: «Tengo muchas ganas de hacer el amor»

María Paz Arancibia volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir una íntima confesión con sus seguidores. La periodista de Chilevisión, quien actualmente se dedica a la creación de contenido para adultos, publicó un video en sus historias donde habló abiertamente sobre su deseo sexual.

La comunicadora, que trabajó cerca de una década en el departamento de prensa de CHV y también integró el panel del programa de farándula «Sígueme», suele mantenerse activa en plataformas digitales. Esta vez, decidió sincerarse sobre una situación muy personal.

La confesión de María Paz Arancibia que encendió las redes sociales

“Chicos, me acosté. La verdad es que tengo muchas ganas de hacer el amor”, comentó de entrada en el registro.

Luego, explicó que su deseo suele aparecer con más fuerza cuando atraviesa momentos positivos a nivel laboral. “Siempre tengo ganas… bueno, no siempre, pero es probable que tenga ganas sobre todo cuando me siento exitosa”, expresó.

La comunicadora profundizó en esa idea y detalló que le ocurre cuando siente que destacó o logró desenvolverse bien en el ámbito laboral.

“A mí me pasa que cuando me desenvuelvo bien en un trabajo, o cuando logro un éxito profesional, o como me pasó ahora cuando me entrevistan, quedo con la sensación de que fui súper elocuente y te tiré un par de factos que te van a dejar pensando”, señaló.

Sin embargo, cerró su reflexión con una frase que sorprendió a sus seguidores: «Pero no tengo nada y con quien me acosté».

La periodista ya había generado comentarios anteriormente durante su paso por “Sígueme”, espacio donde protagonizó una polémica discusión con Daniela Aránguiz.

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