El mensaje que Pailita le habría mandado a Skarleth Labra luego de que se coronara Reina del Festival de Viña

Skarleth Labra ha sido elegida como la Reina de Viña del Mar 2026 junto al cantante Matteo Bocelli.

Ahora bien, existen las especulaciones de que su expareja Pailita le habría enviado un mensaje a través de sus redes sociales.

Resulta que el cantante publicó una historia en donde se ve la silueta de un niño apuntando al cielo en blanco y negro. En la publicación se ve la frase «Aquí nos alegramos del éxito de los demás«, junto a un emoji de corazón negro.

En este sentido, a través de la red social TikTok sus seguidores comenzaron a analizar el mensaje y, entre los comentarios más populares, están: «Sí, yo igual creo que ese post es por skar«, «Igual es como raro todo, hoy tiró su nuevo tema y hoy se corona la Skarleth de reina. Lo esta haciendo también por marketing«. Otro internauta menciona que «Siento que ahora que le va bien, la extraña, no sé por qué, es una sensación extraña».

Reina del Festival de Viña del Mar y el reciente éxito del cantante urbano

Skarleth Labra se coronó este miércoles como la nueva reina de Viña del Mar 2026, la creadora de contenido logró ganar con 30 votos en la segunda elección hecha por la prensa acreditada.

Tras la noticia, la influencer habló con el medio Página 7: «He pasado por altos y bajos, siempre he sido una mujer que ha pasado procesos difíciles en la vida, por experiencias difíciles y todo eso me llevó hasta acá, hasta este lugar«.

Además, añadió un mensaje motivacional: «Por favor, aunque la gente no confíe en ustedes, denlo todo, sigan sus sueños, con constancia, perseverancia y disciplina». Declaró la influencer.

Por otro lado, el cantante urbano Pailita el día de hoy publicó el video oficial de su canción «DICE».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google