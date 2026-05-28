Jordan y Tú llegó a Radio Corazón para anunciar su próximo evento en el Gran Arena Monticello

Jordan y tú, llegó a la número uno para anunciar su próximo evento este próximo 8 de agosto en el Gran Arena Monticello. El espectáculo marcará la celebración de sus 18 años de trayectoria artística y promete convertirse en una verdadera fiesta de la música tropical chilena.

En conversación con Radio Corazón, el artista habló sobre sus inicios en los barrios hasta llegar a estos escenarios «Cuando decidimos emprender en solitario, dijimos que lo íbamos a hacer en grande«.

El espectáculo tendrá un duración de dos horas aproximadamente, el show no solo contará con música, sino que también habrá cambio de vestuarios y una estética de cumbia elegante.

«Buscamos una identidad distinta. Pensamos: ‘¿Qué tal un traje de alpaca brillante? Atrevámonos un poquito», fueron las palabras del artista. En donde promete una fiesta que mezcla el amor y desamor.

La definición de antiartista de Jordan y Tú

De igual forma, el cantante también habló sobre la conexión emocional que mantiene con su público. «Nuestra cumbia tiene canciones de amor, desamor y fiesta. Es ese ‘bailar lloradito’ que la gente siente tan cercano«, explicó.

Por otro lado, el artista menciona que siempre intenta mantenerse cercano a sus seguidores, realizando show improvisados con el fin de retribuirle todo el apoyo que le han entregado.

Sin embargo, en un modo más íntimo, Jordan y tú, se sinceró y confesó que desde joven sintió que el escenario era «su lugar en el mundo». Aunque reconoció que aún siente nervios al subirse a los escenarios.

A pesar de consolidarse como una de las voces más importantes de la cumbia, el cantante se define a sí mismo como un «antiartista» , priorizando la sencillez y el trato cercanos con sus seguidores.

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