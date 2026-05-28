“El Culto” llega al estadio: Easykid confirma show en Estadio Bicentenario de La Florida

Easykid confirmó el concierto más importante de su carrera y anunció su esperado debut en el Estadio Bicentenario de La Florida. El artista chileno se presentará el próximo 14 de noviembre de 2026 en un espectáculo que promete marcar un antes y un después en su trayectoria.

Tras años construyendo una sólida conexión con su público, el cantante dará un nuevo paso luego de agotar entradas en distintas ocasiones y convocar a miles de fanáticos en sus recientes presentaciones en el Movistar Arena. Ahora, buscará llevar toda esa energía a un recinto de mayor capacidad.

El show estará inspirado en el universo de “Soy Un Fatalista”, proyecto que Easykid ha comenzado a adelantar a través de sus redes sociales y que dará vida a una nueva etapa artística, musical y conceptual. Según detallaron desde la producción, el Estadio Bicentenario será el lugar donde todo ese imaginario se desplegará por primera vez a gran escala.

Más allá del concierto, el evento también busca convertirse en un encuentro especial junto a “El Culto”, nombre con el que se conoce a la comunidad de seguidores que ha acompañado al artista desde sus inicios.

¿Cuándo es la preventa del concierto de Easykid?

“En este concierto van a poder ver el resultado de este nuevo proyecto ‘Soy Un Fatalista’, donde el objetivo será liberar todo lo que hemos estado guardando dentro. Todo lo que iré mostrando en estos meses previos va a terminar explotando esa noche en el estadio, y sé que mucha gente va a querer ser parte de eso”, comentó Easykid sobre este esperado anuncio.

La preventa exclusiva para clientes Banco Santander y Entel comenzará el próximo 1 de junio a las 11:00 horas, mientras que la venta general partirá el 2 de junio a la misma hora a través de Ticketmaster.

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