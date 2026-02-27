Entre reggaetón, amores tóxicos y cumbia: Piare con P se impone en la Quinta y se lleva todos los premios

Con la Quinta aún vibrando tras la consagración de Mon Laferte, Piare con P enfrentó uno de los escenarios más exigentes del país. Lejos de intimidarse, desplegó una rutina ágil, directa y cargada de referencias generacionales.

Su relato giró en torno a historias personales y relaciones amorosas marcadas por la toxicidad. Pero el punto distintivo fue su uso del reggaetón como recurso humorístico. Recordó la vieja escuela y cantó éxitos del género urbano chileno, incorporando menciones a Marcianeke y Bayron Fire.

Piare con P se llevó doble premio

Uno de los momentos más simbólicos llegó cuando interpretó “Big Cut”, dirigiendo la mirada hacia Pablo Chill-E en el jurado. Además, incluyó una mención a Galee Galee, gesto que fue celebrado en redes sociales por seguidores del artista.

La comediante mantuvo ritmo constante, casi sin pausas, interactuó con el público y lo hizo bailar al compás de la cumbia. La respuesta fue contundente: Gaviota de Plata y de Oro.

En plataformas digitales, los comentarios destacaron su velocidad y estilo. “Me estoy riendo con un chiste y lanza otro sin pausa”, escribió un usuario. Otros subrayaron: “Grande, mencionó a Galee Galee” y “Piare con P es Shishigang”.

