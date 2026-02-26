«Se lo van a disfrutar…»: Yandel confirma que su show sinfónico en Viña 2026 tendrá un invitado chileno

¡Viene con sorpresas! El cantante boricua Yandel confirmó que en su show sinfónico en el Festival de Viña del Mar tendrá un invitado chileno.

Fue durante la conferencia de prensa donde el urbano adelantó detalles de su propuesta, que cuenta con orquesta en vivo y éxitos musicales de su repertorio histórico.

“Ahora también vengo con un gran invitado en el show de Viña”, partió relatando, sorprendiendo a todos los presentes.

Además, el intérprete de canciones como «Te siento» y «Rakata» se refirió al certamen y al país: “Chile es una de las plazas más duras que han apoyado el reguetón desde el comienzo”, aseguró.

Sobre el invitado estrella, Yandel no reveló de quien se tratará, pero entregó una gran pista. “Se lo van a disfrutar… es chileno”, comentó.

Su proyecto “Yandel Sinfónico” marcó un hito en la música urbana. El puertorriqueño apostó por llevar sus éxitos al formato orquestal y realizó una gira internacional junto a sinfónicas locales en cada país. Para Viña 2026, repetirá la experiencia con músicos chilenos y asegura que será un show “a otro nivel musical”.

También adelantó que tiene colaboraciones en proceso con exponentes de la escena urbana chilena. A su juicio, el reguetón old school atraviesa un renovado momento de popularidad, especialmente en Chile.

Yandel se suma a la lista de artistas urbanos que se presentarán en la Quinta. Entre ellos Pablo Chill-e, Milo J y Paulo Londra.

