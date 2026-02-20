Gala del Festival de Viña 2026: hora, dónde ver y lista de famosos confirmados

Hoy viernes 20 de febrero se da inicio al evento tradicional de la Gala del Festival de Viña del Mar. La gala cuenta con una alfombra de aproximadamente 100 metros, en donde desfilarán figuras tanto nacionales como internacionales. En esta oportunidad podrás ver la transmisión a través de las pantallas de Mega.

La programación comenzará a las 21:00 horas desde la Ciudad Jardín. Asimismo, el evento tendrá como animadores a Tonka Tomicic y a José Antonio Neme. Quienes estarán junto a la periodista Florencia Vial y al experto en moda Marcelo Marocchino.

Según la señal televisiva, antes de la esperada gala se hará la Previa de la Gala, un programa que estará bajo la conducción de Tita Ureta y César Campos. En la emisión se verán los detalles antes del inicio de la gran noche.

Además, la emisión será transmitida de forma online a través de YouTube, bajo la conducción de Rantés Verdugo y la periodista Paulina Flores, que contará con entrevistas exclusivas.

¿Quiénes son los artistas confirmados para la Gala del Festival 2026?

Por otra parte, en esta 15° edición, los artistas invitados son:

Coté López y su novio, Lucas Lama.

Pamela Díaz.

Luis Jiménez.

Kel Calderón.

Fran Virgilio.

Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino.

Kidd Voodoo.

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

Josefina Montané y Pedro Campos.

Emilia Dides y Sammis Reyes.

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.

Américo.

Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Kika Silva.

Fátima Bosch, actual Miss Universo.

Inna Moll.

Tita Ureta.

César Campos.

Cony Capelli.

Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.

Martín Cárcamo.

Blu Dumay y María Alberó.

Kenita Larraín.

Millaray Viera.

Nico Ruiz.

Gala Caldirola.

Eduardo Fuentes.

Pamela Leiva.

Belén Mora y Toto Acuña.

Daniel Fuenzalida.

Vesta Lugg.

Nicole Moreno.

Ignacia Michelson.

Fran Maira.

Sinaka.

Skarleth Labra.

Power Peralta.

Daniela Aránguiz.

Jean Philippe Cretton.

Akemi Nakamura.

Furia Scaglione.

Luis Mateucci.

Paloma Fiuza.

Fernando Solbarrieta.

Carla Ochoa.

Jaime Leyton.

Diego Muñoz.

Pablo Chill-e.

Nicole.

Sigrid Alegría y Los Claveles.

Francisca Crovetto.

Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro.

Marcelo Marocchino.

Roberto Cox.

Mauricio Medina.

Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik.

Mafe Bertero.

Pancha Merino.

Karla Melo.

Marcelo Díaz.

Cota Castelblanco.

Jacinta Rodríguez.

Magdalena Müller.

Francisco Puelles.

Vivianne Dietz.

Simón Pesutic.

Daniela Ramírez.

Claudio Castellón.

Julieta Bartolomé.

Diego Muñoz.

Fernando Godoy.

Princesa Alba.

Soulfia.

Katteyes.

Q_ARE.

Paola Troncoso.

Beto Espinoza.

Patricio Fuentes.

Sandra Donoso.

Scarleth Ahumada.

Julio Jung Jr.

Miguelito.

Ignacia Fernández.

Constanza Santa María.

Rodrigo Sepúlveda.

Gonzalo Ramírez.

Florencia Vial.

Jaime Leyton.

Alejandro Sepúlveda.

Daniel Silva.

Karim Butte.

Maribel Retamal.

Luis Ugalde.

Marianne Schmidt.

Matteo Bocelli.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google