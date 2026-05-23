Revelan un nuevo romance en la farándula: «Él es un hombre tan malo y tan narcisista, que no merece…»

Al parecer nació un nuevo romance en la farándula chilena, esto según el último capítulo de Hay que Decirlo, donde la periodista Cecilia Gutiérrez señaló que está fue una relación que comenzó con una amistad.

Los involucrados serían Kika Silva, quien habría terminado su relación con Gonzalo Valenzuela, hace pocos meses. Y el doctor Cristián Arriagada, viudo de la periodista Javiera Suárez.

Según el programa de Canal 13, la periodista de espectáculo mencionó que ambos habrían tenido un amistad de hace años antes de dar el gran a paso a una relación más formal.

«Era su amiga hace tiempo, comparten algunas marcas de las que son embajadores, entonces se conocían«, señaló al comunicadora.

Detalle de la nueva relación del espectáculo

Según Cecilia Gutiérrez, la modelo se ve totalmente enamorada «Ya hace un par de semanas están saliendo, pololeando. Me dicen personas que los han visto que están súper embalados, que ella está full enganchada de él«, confirmó la comunicadora.

Además, agregó que la pareja lleva varias semanas saliendo y considera que este ha sido un romance muy intenso. «Me dijeron que la Kika está enamorada», expresó la periodista de farándula.

Asimismo, comentó que esta relación comenzó a ser más cercana luego de que Kika Silva terminará su relación en «buenos términos»con Gonzalo Valenzuela.

Por otro lado, mencionan que Cristián Arriagada, ha tenido algunos romances, pero uno de los más importantes fue con Daniela Nicolás. Sin embargo, cuando se le preguntó a la modelo, ella se negó a hablar de él.

«Él es un hombre tan malo y tan narcisista, que no merece perder mi tiempo hablando de él», declaró la ex Miss Chile.

También puedes leer en Radio Corazón: Uno de los rostros más populares de la TV actual revela «atracción» por Vasco Moulian: «Si es que yo no estuviera casada»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google