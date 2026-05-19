¡Fin a los rumores! Belén Mora y Toto Acuña destapan la verdadera razón tras la salida de «Detrás del Muro» de CHV y llegada a Mega

El cambio de «Detrás del Muro» desde Chilevisión a Mega fue uno de los movimientos más comentados de la televisión chilena en el último tiempo. Y ahora, dos de sus figuras más reconocidas entregaron detalles sobre cómo se tomó esta decisión.

Se trata de Belén Mora y Toto Acuña. Es importante mencionar que el espacio humorístico volvió a la pantalla en enero del año pasado a través de CHV. Sin embargo, con el paso de los meses, Mega logró fichar a gran parte del elenco para llevar el programa a su señal.

Belén Mora y Toto Acuña sobre la decisión de partir de Mega

En el podcast «Entre broma y broma», ambos humoristas hablaron sobre el complejo escenario que vivía Chilevisión en ese momento y las dudas que existían dentro del equipo.

“Chilevisión presentaba muchas interrogantes que no teníamos cómo saber la respuesta, que era ¿Quién iba a comprar el canal?”, comentó Belén Mora.

La actriz explicó que la incertidumbre generaba preocupación entre quienes trabajaban en la estación. “Las personas que iban a comprar el canal eran: ‘¿me estás hueveando (sic) que esta persona va a ser el dueño del canal?’ Y no sabíamos para dónde iba a ir la micro”, señaló.

En esa misma línea, la comediante aseguró que Kike Morandé tuvo un rol importante al momento de tomar la decisión. “El Kike es un hombre de negocios, tiene olfato de empresario y dijo ‘chiquillos por acá no es’”, afirmó.

Por su parte, Toto Acuña destacó las condiciones laborales que ofrecía Mega al equipo. “Nos ofrecían un contrato laboral por dos años, con todo lo que eso significa. Había muchos a los que les convenía estar contratados, porque tienen hijos, porque tienen convenios, porque tienen más cosas, hay más beneficios”, explicó.

Finalmente, Belén Mora destacó la relación que mantiene el elenco detrás de cámaras. “Somos ese el cliché de cuando uno dice: ‘no somos un equipo, somos una familia’. Somos ese cliché”, cerró.

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