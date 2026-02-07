«Ya saben por donde me paso sus críticas…»: Pablo Chill-e salió a defenderse tras ser elegido jurado del Festival de Viña 2026

Este viernes desde Mega dieron la confirmación oficial de los 8 integrantes del jurado para el Festival de Viña del Mar 2026. Entre ellos, diferentes personalidades del espectáculo, la música, la televisión, etc. Uno de ellos, será Pablo Chill-e, uno de los pioneros en el género urbano nacional.

Cabe recordar que el artista nacional se presentará además en el certamen. Esto, en la última noche del Festival de Viña, el 27 de febrero. En aquella instancia, se presentarán también Paulo Londra, Pastor Rocha y Milo J.

Eso sí, la elección de Pablo Chill-e como jurado del certamen no pasó desapercibida por los usuarios.

Pablo Chill-e se defendió de las críticas

Tras el anuncio oficial, comenzaron a caer las críticas al artista urbano. Entre los comentarios más repetidos, se hacía alusión a que el artista utiliza autotune, es cantante urbano, y que no tenía mérito para evaluar a los competidores.

Eso sí, fiel a su estilo confrontacional, Pablo Chill-e utilizó sus historias de Instagram para defenderse: «Yo no elegí ser jurado del festival… quizás haya gente mucho más preparada para el puesto».

«Los que eligen son la producción no yo…», agregó el «Shishiboss».

Y por último, dejó un ácido mensaje para los críticos: «En todo caso, ya saben por donde me paso sus críticas siempre«, acopmañado de un emoji de risa.

Cabe recordar que el jurado estará compuesto por el propio Pablo, junto a Milo J, Matteo Bocelli, Fátima Bosch, Verónica Villarroel, Sigrid Alegría, Juan Manuel Astorga y el «Pelao» Rodrigo.

