Esta es la millonaria oferta que le habrían realizado a Yamila Reyna para asistir a Primer Plano tras quiebre con Américo

El término de la relación entre Yamila Reyna y Américo sigue generando repercusiones en televisión. Con el paso de los días, nacen nuevos antecedentes, y el tema es pauta en varios programas de espectáculos.

En ese contexto, el espacio farandulero Primer Plano, de Chilevisión, se habría querido quedar con la versión de la actriz, haciéndole una jugosa oferta económica. Según se reveló, el programa le ofreció una gran cantidad de dinero para que hablara públicamente sobre su quiebre amoroso.

El monto que declinó Yamila Reyna por contar su versión en Primer Plano

El periodista Lucas Villalobos aseguró en Todo se Sabe que «Yamila Reyna recibió un llamado de Chilevisión el día miércoles en el cual le dicen: ‘Yamila, nosotros te ofrecemos el monto de 10 millones de pesos'».

Pese a la gran cifra ofrecida, la actriz mantuvo su postura. Días antes ya había anticipado en redes sociales que no hablaría nunca del tema. «Les pido que no insistan, no haré declaraciones al respecto ni hoy ni nunca», escribió la intérprete.

Yamila también manifestó su molestia luego de que se filtrara información sobre la denuncia que presentó contra el cantante por violencia. A través de Instagram, cuestionó directamente al programa. “La filtración de una causa judicial que tiene obligación de reserva (…) se encuentra sancionada por la ley», expresó. En otra historia agregó: “Me siento vulnerada, expuesta y desprotegida por la entidad que debiese haberme protegido”.

También puedes leer en Radio Corazón: Paulina Nin reveló origen de su enemistad con Patricia Maldonado: «Fue un malentendido»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google