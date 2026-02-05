Katteyes entrega detalles sobre su participación en Lollapalooza Chile 2026: «Muchas sorpresas…»

El pasado miércoles 4 de febrero, la artista chilena Katteyes visitó el programa «Vamo a Calmarno», en el estudio de RadioActiva, donde contó su experiencia con su último éxito junto a SINAKA, «ALÓ» y comentó que estará en los escenarios del Lollapalooza este año. La artista musical esta confirmada para día sábado 14 de Marzo, junto a otros interpretes como Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile y Los Bunkers.

La cantante de «TODO KE VER» y «Tas Texteandome», señaló que habrán novedades en el show: «Se nos viene el Lollapalooza. Van a ver muchas sorpresas. Estoy tratando de mejorar mucho el show en vivo. Yo tomo las críticas como algo constructivo».

Además, mencionó que esta mejorando su espectáculo: «Hace poco cambié mi micrófono, estamos mejorando con el sonidista, estamos bajándole al autotune un poco, independiente de que a mí me gusta el autotune, porque es mi estética y es lo que lleva el reggaetón antiguo».

Por otro lado, señaló que tendrá diversos invitados en el famoso festival de música internacional. También comentó que este 14 de febrero de 2026 se presentara en el Surf Festival, donde también podrían haber sorpresas.

¿Quién es Katteyes?

Fernanda Villalobos o más conocida como Katteyes o anteriormente Iamferv, comenzó su carrera como influencer en la plataforma de TikTok e Instagram. Su primera publicación en Instagram fue en el año 2017, donde subió un video cantando, según el sitio web Famous Bithdays.

La artista chilena de 21 años, inició su trayectoria musical en el año 2018 con su canción titulada «Perdemos el control» y al año siguiente lanzo su segundo tema con el nombre de «Solo a Mi».

Actualmente, rompe los charts y está posicionada como una de las artistas femeninas con mayor proyección en el género.

