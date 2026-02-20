¡Tras su paso por TV! ex chica reality sorprende al lanzar su nuevo estreno musical: «Nace desde una experiencia personal»

Tras su paso por el programa El Internado de Mega, La White Latina vuelve a la música con un estreno que marca un punto de inflexión en su carrera. La artista nacional presenta “Porno emocional”, el primer adelanto de su próximo EP. Un trabajo que apuesta por una mirada más íntima y provocadora sobre las relaciones interpersonales.

El nuevo single se instala en la escena urbana con una propuesta que mezcla pop alternativo y una narrativa directa. En esta canción, la cantante explora una de las tensiones más visibles de la era digital: la exposición de la intimidad sin empatía. La letra aborda la experiencia de ver emociones privadas convertidas en contenido, manipuladas o trivializadas. Además, plantea una crítica frontal a la deshumanización afectiva que atraviesa los vínculos actuales.

La White Latina sobre su nuevo estreno

“‘Porno emocional’ nace desde una experiencia muy personal; habla de cuando lo más íntimo pierde valor y se transforma en espectáculo. Quise convertir esa vulnerabilidad en una declaración artística y en una crítica a cómo hoy consumimos las emociones ajenas”, señala La White Latina sobre este estreno.

El tema fue producido por Magic en el Beat, reconocido por su trabajo junto a Bad Bunny, y por Pirexx, figura ligada a distintos éxitos de la música urbana. Ambos aportan una sonoridad contemporánea y de estándar internacional que potencia el carácter conceptual de la canción.

Este lanzamiento no solo abre una nueva etapa musical, sino también personal. En paralelo a su regreso a los escenarios, la artista será parte de Miss Chile, ampliando su exposición pública en un momento clave de consolidación. Con más madurez y convicción, La White Latina inicia así un año que promete nuevos lanzamientos y una propuesta creativa que busca incomodar, reflexionar y conectar desde la honestidad.

