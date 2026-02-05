El emotivo mensaje de Karla Melo tras cumplir un año desde que le diagnosticaron cáncer de mama: «estoy sana y profundamente agradecida»

A un año de recibir el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, Karla Melo decidió abrir su corazón y compartir una profunda reflexión. La actriz y cantante recordó el impacto que tuvo la enfermedad en su vida y cómo marcó un antes y un después en su forma de mirar el mundo.

La emotiva reflexión de Karla Melo

Actualmente, la artista se encuentra en remisión y con un buen estado de salud. Aun así, quiso detenerse y mirar el camino recorrido. “Empezó un camino que jamás imaginé recorrer. Llena de miedos, preguntas, aprendizajes, lágrimas y también de una fuerza que no sabía que tenía”, escribió en sus redes sociales.

“Hoy estoy en remisión. Estoy sana. Estoy viva y profundamente agradecida», agradeció con emoción.

La cantante también agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso, incluyendo terapeutas, familiares, pareja y amistades.

“El cáncer me cambió para siempre. Me enseñó a mirar la vida con más conciencia, ahora sé cuáles son las cosas realmente importantes!”, reflexionó.

En esa misma línea, agregó: “Quiero estar presente siempre, amar con pasión, abrazar, mirar a los ojos y ser más tierna conmigo misma”.

Luego, envió un mensaje a otras mujeres que viven o han vivido esta experiencia. “Guerrera de mi alma este post es para ti. Para la que está luchando hoy, para la que ya atravesó la tormenta, para la que algún día tendrá que hacerlo sin haberlo elegido. No estás sola, tu historia importa, tu fuerza existe incluso cuando sientes que no puedes más”, escribió.

“Hoy celebro la vida! Con mis nuevas cicatrices pero con muchos aprendizajes y sobre todo con gratitud infinita!”, concluyó a través de sus redes sociales.

También puedes leer en Radio Corazón: ¿Cuál será la temperatura máxima este fin de semana? Iván Torres entregó detalles en su pronóstico del tiempo

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google