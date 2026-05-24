«La cagó la gente que se pasa rollos»: Coté López aclaró de una vez por todas si es que está en una relación con Lucas Lama

La relación entre Coté López y Lucas Lama ha estado en el centro de la polémica en redes sociales durante las últimas semanas. Desde que hicieron público su romance, ambos compartieron constantemente registros juntos y románticos mensajes en internet.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron las dudas sobre el verdadero estado de la relación. Esto, luego de que la propia influencer compartiera una historia confirmando un supuesto quiebre amoroso. Aunque más tarde eliminó la publicación, la incertidumbre ya se había instalado entre sus seguidores.

Coté López aclaró de una vez por todas si es que está en una relación con Lucas Lama

A eso se sumaron distintas publicaciones que continuaban apareciendo en sus redes sociales, algunas medias románticas, y otras que dejaban entrever cierta distancia entre ambos. Por lo mismo, nunca quedó completamente claro si realmente habían terminado.

Tras varias semanas de especulaciones, finalmente Coté López decidió aclarar la situación sentimental que vive junto a Lucas Lama.

A través de sus redes sociales, la influencer publicó una historia —que posteriormente borró, aunque algunos usuarios alcanzaron a guardarla— donde aseguró que todo se trató de un “experimento social”. Según explicó, quería observar la reacción de sus seguidores frente a las publicaciones relacionadas con su relación.

“Para la gente que me pregunta si volvimos, la verdad es que nunca terminamos. O sea, duró unas horas nomás. Solamente que estaba haciendo mi experimento social, porque la cagó la gente que se pasa rollos”, escribió Coté López.

La publicación rápidamente generó diversas reacciones entre sus seguidores. Sin embargo, el hecho de que eliminara la historia poco después volvió a despertar dudas sobre si realmente hablaba en serio o si la situación entre ambos continúa siendo incierta.

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