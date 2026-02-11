Revelan la oferta que Chilevisión le habría realizado a Cony Capelli para quedarse en el canal: «Duela a quien le duela»

La abrupta salida de Cony Capelli de Fiebre de Baile, a días de la final, desató una serie de especulaciones. Desde entonces, comenzó a circular la versión de que la bailarina estaría evaluando dejar Chilevisión.

Sin embargo, en Zona de estrellas entregaron más detalles de la situación. Según el panel del programa Zona Latina, el canal no quiere perder a la ex chica reality y tomó cartas en el asunto.

Fue la periodista Paula Escobar quien reveló detalles tras conversar con el mánager de Capelli, Suro Solar. «Ayer recibieron un llamado del canal para ofrecerle a Cony Capelli un nuevo proyecto», explicó en pantalla.

Además, explicó que la propuesta se analizará una vez que la bailarina regrese de sus vacaciones. «Tiene un proyecto y todo se verá a la vuelta de vacaciones. Quieren renovar contrato», agregó.

Asimismo, la comunicadora fue enfática: «Chilevisión sí quiere a Cony Capelli entre sus filas, duela a quien le duela».

Nuevos interesados en Cony Capelli

De acuerdo a información de Página 7, la flamante ganadora de Gran Hermano mantiene contrato con Chilevisión hasta el mes de abril. Su exposición en el reality y luego Fiebre de Baile elevó su perfil y despertó el interés de otras señales.

En ese escenario, Mega aparecería como el principal interesado en sumarla a sus proyectos. Esa posibilidad habría acelerado las gestiones de Chilevisión para asegurar su permanencia.

Sin embargo, las conversaciones no serían del todo simples. Según el citado medio, las negociaciones se habrían tensionado tras la polémica que involucró Fran García-Huidobro. La animadora aseguró que Capelli habría renunciado al programa con licencia médica y que luego fue vista de vacaciones fuera del país, situación que generó debate.

Por ahora el futuro de Capelli sigue abierto, pero en Chilevisión quieren que se quede.

