Tenía más de 100 años: Muere recordada actriz nacional que brilló en icónicas teleseries

Una triste noticia remeció al mundo televisivo en nuestro país. La actriz Teresa Berrios Tapia falleció este domingo, según confirmaron tanto Chile Actores como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de sus redes sociales.

La intérprete dejó una extensa trayectoria en televisión y teatro, participando en recordadas producciones nacionales que con el paso de los años se transformaron en verdaderos clásicos de la pantalla chica.

Además, la recordaron como una de las actrices más longevas de la industria, ya que tenía actualmente 103 años.

Muere recordada actriz nacional que brilló en icónicas teleseries

Desde Chile Actores comunicaron su partida: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización”, señalaron.

Además, destacaron su trayectoria: “En su carrera actoral recordamos participaciones en obras como Fuera de Control, Machos, Oro Verde, Mea Culpa, El día menos pensado, entre muchísimas otras”. Todas aquellas, parte del imaginario colectivo nacional, e íconos de hace más de 20 años.

Por otro lado, desde Chile Actores informaron respecto a su despedida. Señalaron que el velorio se está realizando en la Iglesia Santa María de Las Condes.

En tanto, el funeral quedó programado para hoy domingo 24 de mayo a las 16:00 horas en el Cementerio General.

“Nuestro abrazo cariñoso a su familia, compañeros, amigos y todas las personas que sienten su partida”, expresaron desde la organización al cierre del mensaje.

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