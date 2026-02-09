El emotivo post de Sammis Reyes a un año de su relación con Emilia Dides: «Nos trataron de destruir…»

Sammis Reyes publicó un emotivo mensaje a Emilia Dides por su aniversario. El deportista que hace unas semanas vivió el nacimiento de su primera hija Mia Ignacia, dedicó unas palabras de amor a su pareja.

«En un año, tu vida puede cambiar para siempre», escribió en el video publicado en su Instagram.

Además, agregó: «Un año contigo Emilia Dides y sigo pensando: Estoy con la mujer más hermosa del planeta. Soy el hombre más afortunado del mundo».

El deportista aprovecho la instancia para comunicar sobre los ataques que vivieron al comienzo de su relación. «Al comienzo criticaron nuestra relación. Muchos dijeron que era ‘puro marketing’. Inventaron mentiras. Nos trataron de poner el uno contra el otro. Nos trataron de destruir. Solo con el fin de hacernos daño«, señaló en su publicación.

A esto le sumó: «Ahora entiendo que todos esos procesos fueron tests de Dios para fortalecer nuestra relación y para traernos a la bendición más linda de nuestras vidas, nuestra hija».

Igualmente, Sammis Reyes se refirió a que se siente afortunado al haber encontrado a su alma gemela, enfatizando que el no creía en ese tipo de unión predeterminada. Además, en el mensaje agradeció a la modelo por las experiencias y el tiempo que llevan juntos.

«Te quiero dar las gracias por confiar en mi, por entenderme, por bancarme, por cagarte de la risa conmigo con los memes que se burlan de mi», comentó con un emoji riendo.

Respuesta de Emilia Dides al mensaje de Sammis Reyes

Por otro lado, la modelo expresó unas emotivas palabras en comentarios: «Una vez le pedí a Dios alguien exactamente cómo tú y sí me escuchó».

A esto añadió: «Ahora estás aquí y me haces vibrar día a día y honestamente no sé que hice tan bien para merecerte, pero gracias, gracias a ti por demostrarme que merezco ser amada a pesar de mis fantasmas, gracias por hacerme sonreír y sacar a mi niña interior todos los días”.

