«No fue posible la despedida en vivo…»: Influencer sorprendió con inesperada salida de programa en Mega

Una inesperada salida remeció a los seguidores del reality El Internado de Mega. La creadora de contenido Nati Blaschke confirmó a través de sus redes sociales que dejará de participar en el react digital del programa.

La influencer estaba a cargo de las transmisiones online del reality desde octubre pasado, espacio que conducía junto a Alex Ortiz, más conocido como “El Flaite Chileno”. Sin embargo, reveló que desde el canal le informaron que no continuará formando parte del proyecto.

Influencer sorprendió con su salida de programa en Mega

“Comunidad hermosa, no sigo en el react de El Internado de Mega. Me avisaron desde el canal que no podré continuar en ese espacio tan querido”, expresó Nati Blaschke en un video publicado en sus redes sociales.

Además, la influencer comentó: “Lamentablemente no voy a poder cerrar este proyecto, en el que estábamos juntos desde octubre”.

La influencer también aprovechó de agradecer el cariño recibido: “Esto es un gracias de verdad, con todo el amor que me entregaron a diario. Nunca pensé que todas esas noches y capítulos podrían conectar tanto con ustedes”, señaló.

“Esto es un adiós, pero también un gracias por ese espacio hermoso que generamos entre todos y que realmente nunca voy a olvidar”, agregó la creadora de contenido.

Por otro lado, Nati Blaschke pidió a sus seguidores compartir el video para que la comunidad del programa pudiera enterarse de su salida.

“De verdad, cuatro mil o cinco mil personas conectadas que ya sabían toda mi vida. Espero que puedan verlo, ya que no fue posible la despedida en vivo. Para eso hago este video, para retribuirles aunque sea un 1% del amor que me entregaron”, complementó.

Eso sí, cerró el mensaje entregando tranquilidad a sus seguidores: “Esto no termina acá. Hay Nati Blaschke para rato”, concluyó.

También puedes leer en tu Radio Corazón: Tragedia en reality: Amputan la pierna a participante tras accidente y programa fue cancelado

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google