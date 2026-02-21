La lujosa casa de Mauricio Pinilla que será rematada tras declararse en quiebra: Cuesta una estratosférica suma de dinero

El exfutbolista Mauricio Pinilla enfrenta una compleja situación financiera, luego de que se declarara en quiebra. El origen de sus deudas comenzó a crecer tras su fallido negocio, que buscaba instalar el “Bar Constitución” en el reconocido Barrio Bellavista. Sin embargo, fue acusado de incumplimiento de contrato, deudas impagas y usura. Como consecuencia, fue demandado por cerca de $300 millones.

Ante este hecho, el Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago declaró que la suma de la deuda vigente es de $1.670 millones de pesos a entidades diferentes. Entre los acreedores principales están BCI con $682 millones, Primus Capital con $514 millones y Banco Santander con $207 millones, según el medio La Tercera.

Para poder saldar las deudas, se rematarán 16 bienes y propiedades del exfutbolista. Cabe señalar que la justicia estableció que el 25 de febrero y 26 de marzo se realizará el primer remate de los bienes del ex artillero de la selección chilena.

¿Cuáles son las propiedades que están en subasta?

Entre los inmuebles destaca la lujosa casa de Mauricio Pinilla, ubicada en un condominio en Chicureo. La propiedad cuenta con más de 3.300 m² de terreno y 500 m² construidos. Además, posee cinco dormitorios, cuatro baños, un hall de mármol y sistema de calefacción, consignó Radio ADN.

Asimismo, la subasta tendrá un precio inicial de alrededor de $1.300 millones de pesos y se realizará en la consultora inmobiliaria Colliers. El subgerente del área de remates de Colliers, Sebastián Billwiller, mencionó: «A pesar de que todavía no se inicia el proceso de inscripción, hemos recibido un muy alto interés por participar del proceso. Se trata de una casa de alta gama, con terminaciones de gran calidad, diseño interior moderno y sofisticado».

